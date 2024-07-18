Захарова допустила, что на Украине будут призывать в ВСУ подростков

Фото, видео: www.globallookpress.com / Mykola Miakshykov; 5-tv.ru

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Дипломат напомнила о тенденции киевских властей не выполнять обещания.

Украинские власти продолжат снижать мобилизационный возраст. Такую уверенность выразила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга.

«Активизировались разговоры о понижении в будущем 2025 году мобилизационного возраста на Украине до 18 лет. Каждый раз, когда начинаются обсуждения подобных планов, на Банковой их отрицают. Всегда это делают, как им кажется, убедительно, дают слово, обещают, потом происходит все с точностью наоборот», — отметила Захарова.

Кроме того, совсем скоро показатель может опуститься ниже отметки в 18 лет. Это «не предел», считает дипломат.

Всеобщая мобилизация объявлена на Украине с февраля 2022 года. С тех пор она неоднократно ужесточалась. Категории граждан, которые попадают под нее, все время расширяются. Власти страны пытаются привлечь к участию в военных действиях максимальное количество людей, несмотря на их сопротивление.

В Незалежной мужчин систематически забирают с улиц и вытаскивают из машин, нарушая все законы и их права. Граждане оказывают активное сопротивления, не желая поддерживать террористические действия власти.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что пригодных для военной службы украинцев заставляют обновить данные о себе.