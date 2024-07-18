«Возникает голод»: какие продукты усиливают аппетит и грозят перееданием
Гастроэнтеролог Соснина: продукты с большим количеством кислот повышают аппетит
Фото: 5-tv.ru
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Некоторые из них пресутсвуют в рационе у большинства россиян.
Некоторые продукты существенно усиливают аппетит, что может привести к набору лишнего веса. Об этом изданию Газета.ру рассказала врач-гастроэнтеролог Людмила Соснина.
В первую очередь это — продукты с высоким содержанием кислот. Например, лимоны, апельсины, маринованные огурцы и квашеная капуста. Они раздражают слизистую желудка, стимулируя выработку сока и повышая аппетит. Чтобы избежать этого, рекомендуется употреблять их незадолго до приема пищи или через некоторое время после.
Фруктовые соки тоже содержат кислоты и большое количество глюкозы, что ускоряет обмен веществ.
«Простые углеводы — конфеты, сладости, пирожные, торты, шоколад, выпечка из высших сортов муки, сдоба — резко повышают уровень глюкозы в крови, из-за чего наступает насыщение, которое быстро проходит и вновь возникает голод», — отмечает врач.
Кроме того, аппетит повышают специи, соусы и приправы, чрезмерное употребление которых может привести к перееданию, поскольку они усиливают вкус пищи.
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