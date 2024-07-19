Четверть мирового экспорта вакцин приходится на государства БРИКС

Фото: © РИА Новости / Александр Гальперин; 5-tv.ru

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Это ответ на возникающие риски со стороны военно-биологических программ, которые, к примеру, действуют на Украине.

Над разработкой вакцин активно работают страны БРИКС. Мощности хватает, чтобы обеспечить препаратами не только собственное население, но отгружать в другие государства.

Примерно четверть мирового экспорта приходится на участников объединения. Об этом сегодня рассказала глава Роспотребнадзора на международной конференции, где обсуждают биологические угрозы. Анна Попова отметила огромный потенциал и богатый опыт нашей страны в борьбе с инфекциями.

Глава ведомства также сообщила о создании почти полсотни новых тестов для определения возбудителей заболеваний. И своими наработками Россия охотно делиться со своими партнерами.

«Российская Федерация имеет очень большой потенциал, практический потенциал, вертикальную систему защиты границ и периметра, информационную систему. И на сегодня это очень интересует наших коллег, привлекают большое внимание наши мобильные лаборатории, ну и, конечно, те алгоритмы, о которых мы сегодня говорили, те наши новые инструменты. Это и геномный эпиднадзор, и иммунологический эпиднадзор, и управление большими данными, и наши мобильные лаборатории, и наши системы референс-центров. Это — наше новое слово в ответ на возникающие риски», — сказала Попова.

Анна Попова также отметила, что дополнительные угрозы создают военно-биологические программы, которые реализует ряд стран под видом сотрудничества. Это ярко демонстрирует ситуация на Украине, где обнаружили лаборатории с финансированием от минобороны США. По словам Поповой, так называемая помощь на деле приводит к развалу государственных санитарно-эпидемиологических служб, а эпидобстановка ухудшается.