Лучше не купаться? Состояние Волги вызывает беспокойство у экологов

Фото, видео: Смирнов Владимир / ТАСС; 5-tv.ru

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Самая большая река в Европе буквально превращается в коллектор. Почему так происходит?

Состояние главной «водной артерии» России стремительно ухудшается. В пробах, взятых из Волги, специалисты обнаружили опасную концентрацию вредных веществ. Это при том, что на экологическую реабилитацию реки из федерального бюджета были выделены миллиарды рублей.

Должны были модернизировать старые очистные сооружения, но большая часть комплекса так и не заработала. О том, куда все утекло, и насколько велики масштабы бедствия — рассказал корреспондент «Известий» Игорь Капориков.

Сегодня на центральном пляже города Ульяновск можно только загорать. Заходить в Волгу — небезопасно.

«Выявлено превышение по железу и химическому потреблению кислорода. Также по повторным пробам было выявлено превышение по микробиологическим пробам», — говорит сотрудник МБУ «Городской центр по благоустройству и озеленению города Ульяновска» Артем Качалов.

Самая большая река в Европе превращается в коллектор. На всем протяжении ее подпитывают как малые реки, так и городские, ливневые канализации, промышленные и очистные стоки.

«Пройдя несколько километров по трубам, удается обнаружить место, где сливают грязную воду. Побережье Куйбышевского водохранилища, две трубы погружены в воду, бьет грязный ключ», — говорит корреспондент.

Чтобы Волга не превратилась в грязное болото, еще в 2018 году был запущен федеральный проект «Оздоровление Волги». Цель — за шесть лет в три раза сократить количество сбросов. На строительство и реконструкцию очистных сооружений в 16 регионах выделено 127 миллиардов рублей. Деньги освоили, а Волга чище не стала.

«Даже те элементарные условия по стокам воды не полностью выполняются. Вроде бы руководство страны заботиться, а на местах что-то идет не так», — указывает руководитель регионального исполкома «Народного фронта» Ульяновской области Николай Ягодкин.

Защитить Волгу от грязи предстояло 139 объектам, но к нужному сроку запустили всего шесть. Остальные сейчас либо не достроены, либо требуют дополнительных средств на запуск и эксплуатацию.

Ситуация как под копирку в Чувашии, Самарской, Тверской, Ульяновской и Ярославской областях. С проверкой в этих регионах уже побывала специальная комиссия.

«Мы видим, что федеральные средства можно осваивать без зазрения совести. Не получится. Вот то, что происходит в Ярославской области, там девять уголовных дел, и, я думаю, это не придел», — говорит зампредседателя комитета Госдумы по экологии Жанна Рябцева.

Ярославская область — особый случай. Там из 15 запланированных объектов до сих пор не сдали ни один.

А в Ульяновской области местные власти получили почти пять миллиардов рублей на реконструкцию четыре очистных, но за шесть лет модернизировали только одно. На самой большой станции очистки города Ульяновск оборудование обновлено частично, идут пусконаладочные работы. Все нечистоты проходит через старые отстойники.

Часть резервуаров наполнены, а часть стоят. Металл покрылся ржавчиной, где-то его проело до дыр, но это еще не самое интересное, что здесь можно увидеть. Если пройти дальше, то можно дойти к месту слива.

В министерстве природы Ульяновской области заявили: за чистоту Волги они не в ответе, все вопросы к ЖКХ.

«Так как они являются ответственными исполнителями по реализации данных предприятий. И лучше этот вопрос задать им», — заявляет начальник отдела водных ресурсов и развития особо охраняемых природных территорий министерства природных ресурсов экологии Ульяновской области Сергей Содаткин.

Представитель ЖКХ, в свою очередь, во всем винит недобросовестных подрядчиков, отсутствие времени и средств.

«Первый нацпроект просто не охватил финансово всю потребность, которая в Ульяновской области», — говорит заместитель министра ЖКХ и строительства Ульяновской области Марина Симонова.

Огромную потребность поможет удовлетворить, судя по всему, следующий федеральный проект по оздоровлению рек и озер России. Ульяновские власти уже заявили, что планируют из госбюджета получить 37 миллиардов и очистить все реки региона. Судя по ситуации с Волгой, в это верится с трудом.