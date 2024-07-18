В России увеличат выплаты медикам по программе «Земский доктор»

Фото, видео: © РИА Новости / РИА Новости; 5-tv.ru

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В 2024 году на эти цели в бюджет заложено более 350 миллионов рублей.

Выплаты для участников программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер», которые переезжают в новые российские регионы, будут удвоены. Для врачей выплата составит два миллиона рублей, для среднего медперсонала — один миллион рублей. Об этом сегодня сказал Михаил Мишустин на заседании кабмина.

В 2024 году на эти цели в бюджет заложено более 350 миллионов рублей. Как ожидается, такие меры поддержки помогут привлечь новые кадры, а значит — больше жителей будут обеспечены квалифицированной помощью.

«Реализуем программы „Земский доктор“ и „Земский фельдшер“, в рамках которых медицинским работникам предоставляются единовременные выплаты. По поручению главы государства, увеличим их размер для тех, кто переедет трудиться в новые российские регионы до двух миллионов рублей врачам и, соответственно, до одного миллиона рублей фельдшерам, медсестрам и другим специалистам среднего медицинского звена», — сообщил Мишустин.

Кроме того, у участников программы появилась возможность сменить место работы, при условии, что организация здравоохранения находится в этом же регионе. По прежним правилам медик должен был оставаться в одном учреждении на протяжении всего действия договора.