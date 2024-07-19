Украина против Дружбы: в стране остановлена работа важного для ЕС трубопровода

Фото, видео: © РИА Новости / Виталий Тимкив; 5-tv.ru

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По нему в Венгрию и Словакию поступала российская нефть.

Украинский режим остановили транзит российской нефти в Венгрию по трубопроводу «Дружба». Он идет по украинской территории, сырье поступает на переработку на европейские заводы.

Как заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто, Будапешт уже работает над разрешением «юридических сложностей». Речь о том, что российскую нефть теперь пустят в обход Украины.

Россия является крупнейшим поставщиком ресурсов Венгрии, а это — до 80% всего годового энергопотребления страны, остающейся нашим партнером. Почти 60 миллионов баррелей нефти и восемь с половиной миллиардов кубометров газа, такие цифры привели в Будапеште.

Из-за украинской блокады трубопровода «Дружба» сырье перестала получать и еще одна европейская страна — Словакия, которая вместе с Венгрией и Чехией пользуются льготным режимом исключения из санкций на нефть из России.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Венгрия призвала Евросоюз вести диалог с Москвой и Киевом одновременно.