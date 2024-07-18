Фото, видео: www.globallookpress.com / Philipp von Ditfurth; 5-tv.ru

Главу Еврокомиссии переизбрали на новый срок.

Европарламент сегодня переизбрал большинством голосов Урсулу фон дер Ляйен на новый срок во главе Еврокомиссии. Немка сохранила пост на ближайшие пять лет вопреки протестам ряда евродепутатов.

Как заявили в российском представительстве при ЕС, под руководство фон дер Ляйен основной задачей Европы будет противостояние с Россией. Более того, по прогнозам, теперь евробюрократы возьмут под свой контроль финансовые потоки в военной сфере Старого Света, как раньше, во время пандемии, узурпировали право распоряжаться деньгами европейцев на закупку вакцин.

Сама фон дер Ляйен, как будто в подтверждение этих предположений, уже объявила о планах создать «европейский оборонный союз». Корреспондент «Известий» Виталий Чащухин оценил смесь русофобии и коррупции.

Не Парламент, а новоизбранный «евробалаган». Спикера то и дело перебивают, а ультраправая депутат из Румынии приходит на заседание в наморднике и с православными иконами, устраивая против Урсулы фон дер Ляйен целый обряд изгнания какой-то нечистой силы, демона или Сатаны. А ведь могла и покусать.

«Все румыны ясно сказали, что не хотят снова видеть Урсулу у власти, потому что она — преступница!» — заявила Диана Шошоакэ.

Как минимум в нечистоте помыслов Еврокомиссии обвинения небезосновательны. Верховный суд ЕС прямо накануне переизбрания фон дер Ляйен осудил ее прошлую деятельность на посту, а конкретно — за совершенно непрозрачную закупку вакцины от COVID-19 на миллиарды евро. К тому же Еврокомссия, как выясняется, снимала всякую юридическую ответственность с производителей.

«Урсула фон дер Ляйен сразу дала понять, что она будет согласна на все, что исходит из Вашингтона. Конечно, если следующим президентом США будет Трамп это может быть совсем другая история, но Урсула фон дер Ляйен, как известно, очень быстро приспосабливается к новым условиям, так что у нас, конечно, есть проблема, что ЕС фактически превращается в диктатуру», — отметил политолог Кристоф Херстель.

И вот с таким побочным теперь для себя эффектом она как ни в чем ни бывало идет на еще один пятилетний срок под лозунгом «Да здравствует Европа!».

Большинство голосует «за», но все же по этим отнюдь не поголовным теперь рукоплесканиям в зале заметно, как изменился хотя бы обновленный состав Европейского парламента. В зале как никогда много евроскептиков и противников сохранившей власть брюссельской бюрократии. Вот и по отношению к кандидатуре Урсулы они были более чем скептично настроены.

«Мы не хотим участвовать в этом маскараде. Мы будем голосовать против вашего переизбрания», — заявлял французский политик, представляющая левую партию LFI Манон Обри.

Да и те, кто еще недавно был в одной лодке с фон дер Ляйен, изо всех сил пытались сбежать с этого корабля.

«Дорогая Урсула Фон дер Ляйен, вы были очень слабым президентом, если не наихудшим. Пять лет назад мы поддержали вашу кандидатуру, но без энтузиазма. Тогда мы выбирали меньшее из зол», — признался член польской партии «Право и Справедливость» Йоахим Брудзиньский.

Теперь же зло как будто побеждает с новой силой. Вместо мира и европейского процветания — буквально подготовка к войне.

«Защита Европы — долг Европы. Поэтому настало время создать настоящий Евросоюз обороны», — провозгласила Урсула Фон дер Ляйен.

Как ожидается, это найдет отражение и в новом составе Еврокомиссии. Не первый день идут разговоры о появлении в Брюсселе нового еврокомиссара по обороне, после чего о европейской дипломатии можно будет окончательно забыть.

С той же непоколебимостью Урсула фон дер Ляйен намерена продолжать и поддержку Киева. Украине вновь обещано «столько, сколько потребуется». В переводе с «брюссельского бюрократического» языка — «до последнего украинца».