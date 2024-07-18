Жилье таможенникам и помощь бойцам СВО: главное со встречи Путина с главой ФТС

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Сегодня служба считает приоритетной задачей незамедлительное оформление товаров для Минобороны и предприятий военно-промышленного комплекса.

О полномасштабной цифровизации и создании «интеллектуальной» таможни для еще более эффективной работы службы сегодня Владимир Путин говорил с главой ФТС России Валерием Пикалевым.

Таможенные сборы — одна из важных статей пополнения государственной казны. Только с начала года отчисления в бюджет превысили три триллиона рублей — это на 500 миллиардов больше, чем за аналогичный период 2023-го. Кроме того, президент затронул тему исполнения социальных гарантий.

«Валерий Иванович, у меня было поручение Правительству о строительстве жилья для сотрудников таможни, в первую очередь на Дальнем Востоке, имею в виду территориальный вопрос. В этом отношении там что происходит? Насколько я понимаю, есть определенная затяжка с выделением средств?» — начал встречу Путин.

«Я побывал на Дальнем Востоке, побывал и в Краскино, и в Пограничном. Прекрасно понимаю, насколько важен этот момент, и важно скорейшее строительство этого служебного жилья для того, чтобы мы могли укомплектоваться профессиональными кадрами и выполнять поставленные перед нами задачи. В настоящий момент деньги в бюджете предусмотрены в размере 3,6 миллиарда, но пока не определено, кто будет главным распорядителем бюджетных средств», — сообщил глава ФТС.

По словам Валерия Пикалева, один главных приоритетов ФТС — незамедлительное оформление товаров для Минобороны и предприятий военно-промышленного комплекса. Кроме того, таможенная служба уделяет особое внимание поддержке участников СВО. В частности, помогают с трудоустройством тем, кто вернулся из зоны спецоперации.