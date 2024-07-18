Отстраненного от должности в Генштабе Шамарина оставили в СИЗО еще на три месяца

Фото: Климентьев Михаил / ТАСС

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Генерал проходит по делу о получении взятки в размере 36 миллионов рублей.

Срок ареста бывшего начальника Главного управления связи Вооруженных сил России, экс-замначальника Генштаба генерал-лейтенанта Вадима Шамарина продлен. Соответствующее решение принял 235-й Гарнизонный военный суд в ходе закрытого заседания, на котором рассматривалось ходатайство следователей.

«Ходатайство следователя подлежит удовлетворению, срок ареста продлен до 21 октября включительно», — огласил решение судья.

В ходе заседания защита Шамарина просила суд о смягчении меры пресечения и домашнем аресте. Сам генерал не признал вину.

По данным следствия с апреля 2016 по октябрь 2023 года Шамарин получил взятку от генерального директора ОАО «Пермский телефонный завод „Телта“» Алексея Высокова и главного бухгалтера организации Елены Гришиной в размере 36 миллионов рублей за увеличение объема поставляемой продукции по госконтрактам для нужд Минобороны РФ и общее покровительство.

Шамарину по статье о получении взятки грозит 15 лет лишения свободы и штраф в стократном размере от суммы, полученной незаконным путем. К уголовной ответственности привлекаются также Высоков и Гришина, они находятся под арестом.

Кроме того, адвокат Игорь Дюкин сообщил, что Вадима Шамарина отстранили от должности начальника ГУ связи ВС РФ, замначальника Генштаба. Решение было принято еще в мае. Дюкин вместе с тем рассказал, что суд арестовал автомобиль Шамарина и заблокировал его зарплатную карту.

Шамарину вменяется статья «Взятка в особо крупном размере с использованием служебного положения». При этом он не согласен с предъявленным ему обвинением. Фигурант оспаривает квалификацию и активно сотрудничает со следствием.

Прежде жена Шамарина рассказала о причинах ареста супруга. По ее словам, генерал не виновен, а заявление на него написали сослуживцы. Шамарина обвинили в получении взятки, хотя якобы «приятель дал ему деньги в долг».

Ранее 5-tv.ru писал, что суд признал законным арест замглавы Генштаба ВС РФ Шамарина по делу о коррупции.