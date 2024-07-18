Суд в Екатеринбурге закончил следствие по делу Эвана Гершковича

Фото: Сорокин Донат / ТАСС

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Журналист обвиняется в шпионаже.

В Свердловском областном суде завершилось следствие по делу журналиста газеты The Wall Street Journal Эвана Гершковича, который обвиняется в шпионаже по статье 276 Уголовного кодекса (УК) РФ. Об этом сообщает пресс-служба инстанции.

«Суд закончил судебное следствие. Завтра (19 июля. — Прим. ред.) назначены прения сторон», — сказала представитель суда.

Сообщается, что закрытое заседание пройдет в 10:30 (8:30 по московскому времени) в назначенную дату.

Американский журналист Эван Гершкович был задержан 30 марта 2023 года при попытке добыть секретные данные о российского деятельности оборонного предприятия.

Вскоре Гершкович был арестован Лефортовским судом Москвы. Ему несколько раз продлевали меру пресечения. В июне этого года Генпрокуратура РФ направила дело журналиста в Свердловский областной суд.

Ранее 5-tv.ru писал, что Генпрокуратура утвердила обвинение Гершковичу.