«Когда обвиснет»: как Митя Фомин относится к «уколам красоты» и сперме лосося

Фото, видео: Фадеичев Сергей / ТАСС; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

В свои 50 лет артист потрясающе выглядит — этим он обязан не только правильному питанию и спорту.

Популярный певец Митя Фомин признался, что положительно относится к омолаживающим «уколам красоты». Кроме того, артист не против применения в процедурах такого биоматериала, как сперма лосося. В последнее время этот «ингредиент» считается особо эффективным. Своим взглядом на современную косметическую индустрию исполнитель поделился с 5-tv.ru в рамках международного фестиваля «Белые ночи Санкт-Петербурга 2024».

Помимо известного всем ботокса Фомин пробовал многие бьюти-методики. Так, наш собеседник отметил, что сегодня аппаратная косметология, как для мужчин, так и для женщин, предлагает огромное количество вариаций омолаживающих «рецептов», которые, безусловно, помогают. Только вот исполнитель против особо серьезных пластических операций — пока артист не хочет ложиться под нож хирурга.

«Я, мне кажется, практически все пробовал. Только когда уже все обвиснет, наверное, я сделаю себе какую-нибудь подтяжку. Пока, слава Богу, держусь спортом, пробежками, бадами, витаминами, минералами, любовью всех вас, моих зрителей. И движением, бесконечным движением в своей жизни. А косметологию никто не отменял», — рассказал артист.

Не будет брезговать Фомин и весьма специфичными процедурами, например, с применением спермы лосося. Эксперты отмечают, что биоматериал рыбы богат протаминами — особыми белками, которые играют важную роль в регенерации клеток. Также он способствует активному делению клеток, что приводит к ускоренному заживлению ран, сокращению морщин и улучшению общего тонуса кожи.

Певец уверен: все, что связано с «детородными функциями и жидкостями» — это огромный белковый гормональный субстрат, который можно использовать.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, с какой девушкой никогда не станет встречаться Митя Фомин.