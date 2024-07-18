Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

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Знаменитая певица призналась, что ее иногда возмущает в супруге.

Внимание к проектам других артистов и периодически чрезмерно сильное увлечение работой является причиной ссор межу знаменитой певицей Ханной и ее мужем — продюсером Пашу. Об этом она рассказала на 5-tv.ru на международном фестивале «Белые ночи Санкт-Петербурга 2024».

Знаменитая певица призналась, что работа периодически становится причиной разногласий между ними. Однако супругам удается решить все недопонимания. Ханна поделилась примером из жизни.

«Я ему говорю: «Пань, на какую песню мы снимаем следующий клип?» А он: «Да вот на любую, у тебя все классные». И потом я вижу, как они там сидят вечером на собрании по зуму решают, на какую песню снять клип Клаве Коке, конечно, я чуть-чуть его: «Ах ты, засранец, почему ты так себя ведешь?» — призналась певица.

Ханна добавила, что возмущается она больше в ироничной форме. По ее словам, именно разговор друг между другом помогает разрешить все обиды.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Пашу оправдался за желание Ханны рожать в Дубае.