Зеленский во время саммита ЕПС в Британии раскритиковал Орбана за визит в Россию

Фото: Reuters / Evgenia Novozhenina

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Глава киевского режима резко высказался о турне премьер-министра Венгрии.

Президент* Украины Владимир Зеленский призвал страны Европы не учитывать мнение премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Об этом глава киевского режима заявил во время открытия саммита Европейского политического сообщества (ЕПС) о поддержке Украины.

«ЕС может решать свои проблемы без этого деятеля!» — заявил Зеленский.

По его мнению, Евросоюз не должен доверять Орбану, который пытается решить проблемы «за спинами других», и дает обещания, не считаясь с интересами стран ЕС. Также Зеленский раскритиковал визит главы Венгрии в Россию в начале июля.

Премьер-министр Венгрии прибыл в Москву 5 июля, сразу после своего визита в Киев. В Москве он встретился с президентом России Владимиром Путиным. Главы государств обсудили мирное урегулирование конфликта на Украине. Как подчеркнул президент РФ во время встречи, Россия готова выслушать позицию Европы, а также озвучить свои мирные предложения, которые могли бы привести к разрешению конфликта.

Ранее 5-tv.ru писал, что после визита премьера Венгрии Виктора Орбана в Россию депутаты Европарламента (ЕП) призвали лишить страну права голоса в Совете Евросоюза.

* — Пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.