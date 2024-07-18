Фото: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев

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Достаточно ли защищены данные и имущество граждан в приложении?

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Росси назвало фейком информацию о том, что мошенники могут украсть недвижимость через портал «Госуслуги», завладев электронной подписью пользователя. Заявление ведомства опубликовано в Telegram-канале.

Прежде в СМИ появилась информация о том, что мошенники могут обмануть владельцев недвижимости. В частности, они якобы используют методы социальной инженерии, когда гражданин открывает доступ к данным. Однако электронная цифровая подпись — не все, что нужно злоумышленникам для проведения преступных действий. Так, им требуется еще доступ к паспорту, СНИЛС и ИНН.

«Новость о том, что мошенники могут завладеть чужой квартирой на „Госуслугах“, — фейк. На портале нет функционала, позволяющего купить или продать недвижимость», — заявило Минцифры.

На «Госуслугах» можно лишь подать заявление в Росреестр на регистрацию права собственности. Оно подписывается в приложении «Госключ». Росреестр сначала проводит тщательную проверку, а в дальнейшем принимает решение о регистрации.

К тому же, невозможно подделать электронную подпись в приложении «Госключ» или воспользоваться чужой подписью. Для выпуска сертификата на новом устройстве придется пройти большую систему защиты: ввести логин и пароль от «Госуслуг», затем подтвердить вход вторым фактором аутентификации, после чего подтвердить номер телефона, придумать пароль и подтвердить личность с помощью загранпаспорта, биометрии или очно.

Только владелец имеет право пользоваться «Госключом» на своем устройстве. Пароль изменить нельзя без удаления сертификата, а для его перевыпуска необходимо заново подтвердить личность. Таким образом, даже если телефон гражданина оказался у злоумышленников, они не смогут подписать документы в «Госключе», резюмировали в Минцифры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что цифровой рубль поможет снизить уровень коррупции. Как эксклюзивно объяснил финансовый эксперт Дмитрий Андрущенко, новое платежное средство работает на основе технологии блокчейн. Государство в будущем собирается использовать именно цифровые рубли для оплаты бюджетных расходов.

Центробанк также будет применять особую технологию защиты при пользовании этими средствами, прежде всего, от мошенников.