Давай поговорим: как научиться понимать язык домашней кошки

Фото: www.globallookpress.com / Svetlana Vozmilova

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У животных есть собственные методы общения с людьми, которыми они объясняют свое настроение.

Домашние животные имеют собственный язык для общения с людьми. Как научиться понимать кошек, в беседе с aif.ru рассказал ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков.

По его словам, у кошек есть особые паттерны поведения, которые они используют для коммуникации с человеком. К примеру, известно, что кошки мяукают только при общении с людьми. В разговорах между собой они такие звуки не издают. Длительность, интонация и высота мяуканья означают разные эмоции животного, так же и они ориентируются по изменениям в голосе человека. Так им удается понять, когда их хвалят, а когда — ругают.

По поведению кошки легко понять, что она боится. Животное становится нетактильным, убегает, прячется, распушает хвост и прижимает уши к голове. Если питомец так себя ведет, значит думает, что человек представляет для нее угрозу.

Внезапный укус или удар когтями от кошки означает, что хозяин сделал нечто, воспринятое животным как опасность. Например, быстро подошел и попытался его погладить.

«Тут человек совершает минимум четыре угрожающих действия. Быстрое сближение, нависание, в животном мире это расценивается как попытка атаки. Улыбнулись — то есть показали оскал, и резко протянули руку. Разумеется, кошка испугается», — объясняет эксперт.

Когда же кошка, например, метит обувь — это может быть признаком сразу двух желаний питомца. Либо таким образом он мстит хозяину за какой-то случай из прошлого, либо пытается отправить сигнал во внешний мир, чтобы уличные кошки знали о существовании «комнатного тигра».

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