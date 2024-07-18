Бензин или смесь с маслом: чем террористы могли поджечь здание «Крокуса»

Фото: www.globallookpress.com / Dmitry Golubovich

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Боевики открыли стрельбу по невинным и устроили пожар в концертном зале в конце марта. Жертвами теракта стали 145 человек.

Террористы в день нападения на подмосковный «Крокус Сити Холл» могли поджечь здание при помощи бензина или смеси бензина с маслом. Об этом заявил директор Департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Сергей Воронов в беседе с журналистами на пресс-конференции в «Российской газете».

«Когда был совершен поджог (в «Крокусе». — Прим. ред.), да еще с использованием легковоспламеняющейся жидкости, для такой категории помещений по нашим требованиям не предусмотрена система противопожарной защиты, рассчитанная на применение горючей жидкости. Я до сих пор не знаю, что там применялось: либо просто бензин, либо просто бензин с маслом а-ля «смесь Молотова», — рассказал Воронов.

Теперь же следует ждать результаты экспертизы, которую назначили следователи. В заключении будет определена степень работы системы пожаротушения.

Теракт в «Крокус Сити Холле»

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта. Ожидалось, что на сцене выступит группа «Пикник», но в здание ворвались боевики в камуфляже и открыли стрельбу по невинным людям. Вместе с тем они устроили масштабный пожар, который привел к обрушению части конструкций.

Около 13 тысяч квадратных метров были охвачены огнем, так как террористы подожгли концертный зал. В результате он полностью сгорел.

По последним данным, число погибших составило 145 человек, а количество пострадавших — 551.

Ранее 5-tv.ru писал, что Росфинмониторинг назвал причастных к теракту в «Крокусе». Расследование по уголовному делу продолжается.