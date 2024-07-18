Захарова: Украина готовила покушение на Путина при участии «хозяев киевского режима»

Захарова: Украина готовила покушение на Путина при участии Запада

Фото, видео: www.globallookpress.com / Rod Lamkey; 5-tv.ru

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Дипломат назвала западные страны соучастниками преступной деятельности режима Зеленского.

Покушение на президента России Владимира Путина, о котором ранее рассказал руководитель главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов*, планировалось с участием англосаксонских хозяев украинских властей. Об этом заявила официальный представитель МИД страны Мария Захарова в ходе брифинга.

«Нет сомнения, что подобные преступления планировались и финансировались при непосредственном участии англосаксонских хозяев киевского режима», — отметила она.

Захарова добавила, что западные страны отправляют деньги Незалежной «колоссальными потоками». И их не волнуют многочисленные террористические акты Украины.

«Поэтому в сочетании с массированным финансированием киевского режима и бесконечными потоками вооружений, конечно, эти преступления финансируются, спонсируются коллективным Западом, который становится соучастником этой преступной деятельности киевского режима», — заявила Захарова.

Кирилл Буданов ранее сообщил о попытке Украины организовать покушение на Владимира Путина. И указал, что Киев потерпел неудачу. Такое признание прокомментировал первый заместитель председателя Госдумы по обороне Алексей Журавлев. Он отмечал, что система безопасности российского президента создана таким образом, что до него никто не сможет добраться.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что войска России поразили военный аэродром ВСУ и сбили украинский МиГ-29.

* — внесен Росфинмониторингом в реестр организаций и физлиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму