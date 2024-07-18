МОК опубликовал имена 15 допущенных до Олимпиады россиян

Фото: © РИА Новости / Илья Питалев

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Игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года.

В преддверии летних Олимпийских игр 2024 года в Париже, Международный олимпийский комитет (МОК) обнародовал на своем официальном сайте список российских спортсменов, допущенных к соревнованиям.

В соревнованиях примут участие 15 атлетов из России в нейтральном статусе в пяти видах спорта. Среди них — Анжела Бладцева, которая выступит в турнире по прыжкам на батуте, пловец Евгений Сомов, а также велогонщики Алена Иванченко, Глеб Сырица и Тамара Дронова.

Кроме того, в летних Олимпийских играх в состязаниях по гребле на байдарках и каноэ примут участие Олеся Ромасенко, Захар Петров и Алексей Коровашков.

В списке также упомянуты семь теннисистов. Среди них — Павел Котов, Даниил Медведев, Роман Сафиуллин, Екатерина Александрова, Елена Веснина, Диана Шнайдер и Мирра Андреева.

Известно, что 16 спортсменов из Белоруссии тоже выступят под нейтральным статусом.

Олимпийские игры состоятся в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года.

В конце февраля 2022 года МОК порекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. При этом в декабре 2023 года МОК допустил Россию и Белоруссию до участия в Олимпиаде в этом году, но в нейтральном статусе.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что США могут лишиться права проведения Олимпиад.