МВД РФ объявило в розыск журналистку Прокопьеву*

Фото: AP/TASS / ТАСС

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Иноагента разыскивают по статье УК.

МВД России объявило в розыск журналистку Светлану Прокопьеву*. Согласно базе ведомства, ее разыскивают по статье Уголовного кодекса.

В сентябре 2023 года Псковский городской суд признал Прокопьеву виновной в административном правонарушении, связанном с дискредитацией армии, и назначил ей штраф в размере 35 тысяч рублей.

В июне того же года Прокопьева была внесена Минюстом в реестр иностранных агентов.

Кроме того, в 2019 года в отношении Прокопьевой было возбуждено уголовное дело по статье «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма».

Прежде в публичном оправдании и поддержке экстремистских действий был уличен ранее соратник блогера Алексея Навального** Леонид Волков***. Он призывал к совершению диверсий и актов саботажа на территории страны, а также заявлял, что преступники, которые организуют диверсии, — «смелые люди».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что МВД РФ объявило в розыск журналиста Андрея Захарова*.

* — признаны в РФ иноагентами

** — признаны иноагентами, террористами и экстремистами в РФ