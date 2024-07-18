«Никто не видит»: Оксана Сташенко призналась, что делала пластику

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев

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Почему актриса была вынуждена обратиться к специалистам?

Заслуженная артистка России Оксана Сташенко делала пластическую операцию на шее. Об этом актриса рассказала в беседе с изданием «Страсти».

Сташенко признается, что решилась на процедуру лифтинга кожи из-за «наследственных особенностей». Причем прежде 57-летняя актриса была уверена, что никогда не сможет решиться на хирургическое вмешательство ради красоты. Но в итоге результат ей понравился.

«У меня есть на подбородочке отметочка, но ее никто не видит. Мой врач — настоящий профессионал», — заявляет знаменитость.

Артистка подчеркнула, что операция касалась только шеи, а губы, глаза и лоб она никак не меняла. По ее словам, поддерживать красоту кожи помогают три вещи: крем, мезотерапия и витаминные уколы. Последние две процедуры она делает не чаще одного раза в шесть месяцев.

Ранее 5-tv.ru писал, что помогает актрисе Оксане Сташенко поддерживать свою стройную форму.