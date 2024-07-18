Обставляем кухню с умом: как сэкономить на ремонте и не прогадать

Фото: www.globallookpress.com / Jonathan Hayward

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Существуют способы, которые сохранят бюджет.

Ремонт в доме или квартире обычно ощутимо бьет по карману. Как обставить кухню красиво, функционально и при этом сэкономить, в беседе с изданием Lenta.ru рассказала дизайнер Ксения Кузнецова.

Эксперт советует подумать об удешевлении материалов фасадов и столешниц. Так, камень вполне можно заменить акрилом, а МДФ — ДСП. При этом, качественные изменения практически незаметны, так как современные аналоги полностью безопасны и обладают высокой износостойкостью.

Также необходимо заранее определиться, какая именно фурнитура понадобится, а какая — явно будет лишней.

«Оцените, какими шкафами и ящиками вы будете пользоваться чаще всего, для них необходимо выбирать дорогую и качественную фурнитуру. Это обязательно будет отделение для мусора, ящик для сушки посуды. Для остальных отсеков, которые не требуются на ежедневной основе, можно остановить выбор на более экономичных вариантах», — предупреждает дизайнер.

Кроме того, Кузнецова рекомендует повременить с приобретением бытовой техники. Для начала будут необходимы варочная поверхность, холодильник и вытяжка, а все остальное можно будет докупить позже. И стоит брать многофункциональную технику, которая может выполнять сразу несколько опций. Это позволит сохранить эргономику помещения.

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