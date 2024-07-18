Фото: © РИА Новости / Виталий Тимкив

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Какие еще цели уничтожили российские бойцы в зоне СВО?

Вооруженные силы России в ходе спецоперации по защите Донбасса поразили военный аэродром, живую силу и технику армии Украины в 127 районах. Об этом сообщили в Минобороны России.

В оборонном ведомстве уточнили, что для выполнения задач СВО были задействованы оперативно-тактическая авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия России.

Также силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский самолет МиГ-29, три управляемых авиабомбы Hammer, шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS. Вместе с тем уничтожены 74 дрона ВСУ.

Бойцы группировки «Днепр» за сутки уничтожили два склада боеприпасов противника и склад военно-технического имущества.

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что российская спецоперация якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.

Ранее 5-tv.ru писал, что десять безэкипажных катеров уничтожены за ночь у берегов Крыма. Также средства ПВО отразили массовую атаку беспилотников.