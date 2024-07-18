Очередные угрозы: как Россия ответит на присутствие сил НАТО в Черном море

Фото: Мальгавко Сергей / ТАСС

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Действия Запада угрожают безопасности, отметили в Кремле.

Россия будет вынуждена отреагировать на утверждение на Украине новой стратегии морской безопасности, которая предусматривает присутствие кораблей Североатлантического альянса (НАТО) в Черном море. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с журналистами.

«Конечно, Россия будет принимать все необходимые меры для обеспечения собственной безопасности», — сказал он.

Песков подчеркнул, что «дополнительные угрозы для России» представляет концентрированное присутствие в Черном море сил стран-членов НАТО, включая Болгарию и Румынию. Это, отметил он, связано в том числе и с тем, что блок вовлечен в конфликт на Украине.

Кроме того, Конвенция Монтре о статусе проливов жестко регулирует режим пребывания в акватории Черного моря внечерноморских государств. В этой области, обратил внимание Песков, Турция выполняет свои административные функции.

Ранее 5-tv.ru писал, что НАТО собирается расширяться в Черном море и на Восточных Балканах, а также усилить свое присутствие на Ближнем Востоке и в Африке под предлогом «поддержки мира». Североатлантический альянс выпустил декларацию по итогам саммита в Вашингтоне.