«Меня тошнит»: Байден напал на Трампа и Маска, воспользовавшись своим диагнозом

Байден использует диагноз COVID-19 для нападок на Трампа и Маска

Фото: Reuters / Callaghan O'Hare

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Лидер США высказался о своем главном конкуренте на выборах президента, а также пытался задеть миллиардера, который поддерживает избирательную кампанию республиканца.

Президент США Джо Байден воспользовался своим диагнозом COVID-19, чтобы задеть американского миллиардера Илона Маска и своего оппонента-республиканца Дональда Трампа.

Получив положительный тест на коронавирусную инфекцию, Байден написал об этом в социальной сети Х.

«Я болен», — сообщил Байден.

А спустя некоторое время последовал еще один пост, к которому были прикреплены фотографии Трампа и Маска.

«Меня тошнит! От Илона Маска и его богатых дружков, которые пытаются купить выборы. И, если вы согласны, внесите свой вклад», — написал президент Штатов и прикрепил к сообщению ссылку на сайт для пожертвований на его избирательную кампанию.

Стоит отметить, что Маск пообещал ежемесячно перечислять около 45 миллионов долларов в новый фонд поддержки Трампа.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как коронавирус встал на пути Байдена к переизбранию президентом США.