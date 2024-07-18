Жительница Красноярского края убила мужа за упреки ее симпатии к другим мужчинам

В Красноярском крае женщина убила мужа после обвинений в общении с ухажерами

Фото: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov

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Как конфликт на бытовой почве перерос в тяжкое преступление?

В Красноярском крае 52-летняя женщина хладнокровно убила своего мужа, который упрекал ее в потенциальных изменах. Об этом в беседе с изданием Lenta.ru рассказала представитель регионального управления Следственного комитета РФ Юлия Арбузова.

Преступление произошло 14 июля в деревне Тверское Канского района. По версии правоохранителей, 60-летний супруг обвиняемой заметил, что жена проявляет симпатию к другим мужчинам, и выразил недовольство по этому поводу. В ответ на претензии женщина схватила нож, которым в момент конфликта чистила картошку, и воткнула его в грудь супругу. Тот скончался на месте.

Возбуждено уголовное дело об убийстве. Женщина задержана и помещена в СИЗО.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что убивший и изнасиловавший свою подругу уралец получил пожизненный срок. Преступник проведет остаток своей жизни в колонии особого режима.