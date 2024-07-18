Подготовка ко всем сценариям: развернет ли Россия ядерное оружие в ответ на действия США

МИД: Россия может развернуть ядерное оружие при размещении ракет США в Германии

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Зураб Джавахадзе

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Недавно американские власти заявили о планах размещения своих дальнобойных ракет на территории Германии. Как на это может ответить российская сторона?

Москва допускает развертывание ракет в ядерном оснащении в ответ на размещение дальнобойных ракет США в Германии. Соответствующее заявление сделал замглавы Министерства иностранных дел (МИД) России Сергей Рябков.

«Я не исключаю никакие варианты», — ответил он на вопрос журналистов, может ли Россия развернуть ракеты в ядерном оснащении в ответ на американские ракеты в Германии.

Рябков добавил, что Россия должна готовиться к различным сценариям, в том числе нежелательным, в плане возможного значительного наращивания Соединенными Штатами своего ядерного потенциала.

На прошлой неделе власти США и Германии сделали совместное заявление (опубликовано на сайте Белого дома), в котором говорится, что Вашингтон будет «эпизодически» размещать в ФРГ новые средства огневого поражения большей дальности. Речь в том числе идет о гиперзвуковом оружии. Развернут его в 2025 году, а затем, как планируют западные лидеры, будет постоянное размещение на территории Германии.

Указывается, что дальнобойные огневые подразделения будут включать американские зенитные ракеты SM-6, крылатые Tomahawk и разрабатываемое гиперзвуковое оружие, имеющее значительно большую дальность по сравнению с нынешними наземными огневыми средствами в Европе.

Ранее 5-tv.ru писал, что в МИД России отреагировали на планы США по дальнобойному оружию в Германии.