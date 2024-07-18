Бил об пол и выбросил в мусоропровод: в Красноярском крае судят живодера

Фото: www.globallookpress.com / Robin Loznak

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Мужчина жестоко убил кошку на глазах у подростка.

В Красноярском крае пьяный мужчина из-за ревности к сожительнице убил ее кошку. Причем, расправа происходила на глазах у девочки-подростка. Об этом пишет издание Lenta.ru со ссылкой на прокуратуру региона.

По данным ведомства, 38-летний безработный злоупотреблял алкоголем и во время очередной пьянки позвонил сожительнице, требуя, чтобы та немедленно вернулась домой с работы. Услышав от женщины отказ, мужчина начал угрожать убийством ее любимого питомца, а после исполнил задуманное: на глазах 16-летней дочери своей возлюбленной он пнул спящую кошку, потом схватил ее и стал бить об пол.

Девушка пыталась отбить несчастное животное у изверга, однако тот не остановился, а после выкинул тело питомца в мусоропровод. Школьнице удалось вытащить изувеченную любимицу из мусорного бака и отвести ее в ветеринарную клинику, однако там признались, что травмы слишком серьезные. В итоге кошку пришлось усыпить.

Возбуждено уголовное дело о жестоком обращении с животными. Мужчине грозит до трех лет тюрьмы.

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