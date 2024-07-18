В ФАС заинтересовались ростом цен на бензин марки Аи-95

Фото, видео: © РИА Новости / Алексей Сухоруков; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Эксперты выяснят, есть ли для этого какие-то экономические предпосылки.

ФАС потребовала от нефтяников обосновать рост цен на 95-й бензин. Его стоимость на биржевых торгах обновила рекорд с начала года и превысила 73 тысячи рублей за тонну. Эксперты теперь хотят убедиться, что для этого есть экономические предпосылки.

Впрочем, некоторые заправки устанавливают свои расценки, даже не ориентируясь на оптовые закупки. Так, в Пермском крае выявили нарушение антимонопольного законодательства — АЗС выставила максимальные ставки, даже когда на саму станцию топливо поставлялось на выгодных условиях. Компании выписан штраф.

Кроме того, неделей ранее ФАС потребовала от девяти предприятий увеличить объемы розничной продажи Аи-95.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, откуда в незамерзайках появляется смертельный яд.