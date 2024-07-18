Испанский блогер отравился, пытаясь доказать безопасность уличной еды в Индии

Фото, видео: www.globallookpress.com / Paul Williams; 5-tv.ru

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Медики диагностировали ему острую кишечную инфекцию.

Безрассудный эксперимент европейца, который заведомо был обречен на провал: испанский фуд-блогер решил личным примером доказать подписчикам, что уличная еда в Индии — безопасна. Для этого он выбрал одну из наиболее популярных точек, где заметил большое скопление людей. Правда, содержимое своей тарелки сам же назвал «отвратительным».

Результат долго себя ждать не заставил. Желудок испытателя оказался не таким стойким, как у жителей страны. Начался озноб, поднялась температура, проявились все симптомы отравления. С мучительными болями в животе он попал в местную клинику, где у него диагностировали острую кишечную инфекцию.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как прошла «свадьба века» детей миллиардеров в Индии. Младший сын самого богатого человека страны женился на дочери мультимиллионера Мерчант.