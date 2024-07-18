Менее 1% заболевших COVID-19: вакцина «Конвасэл» показала свою эффективность

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков ; 5-tv.ru

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Сделать прививку пациенты сейчас могут в больницах 42 регионов России.

Прививка против ковида «Конвасэл» доказала свою эффективность. Как рассказали в Федеральном медико-биологическом агентстве, за полгода ее широкого применения защиту препаратом получили более 160 тысяч человек, и коронавирусом заразились менее чем полпроцента от общего числа вакцинированных. Причем, болезнь у них протекала как обычная простуда, без осложнений.

Сделать прививку «Конвасэлом» пациенты сейчас могут в больницах 42 регионов страны.