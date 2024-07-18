Миллионы в никуда: Пентагон не знает о судьбе денег, выделенных на помощь Украине

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Армия США не проверяла счета подрядчиков по контрактам о помощи Украине

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев ; 5-tv.ru

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В ходе аудита вскрылось более 50 непроверенных счетов.

Ушли непонятно на что 20 миллионов долларов американских налогоплательщиков: в ходе аудита документов Пентагона обнаружилось, что более полусотни счетов по контракту о помощи Украине никто не проверял.

Из отчета следует, что в период с февраля по июль 2023 года польским подрядчикам заплатили миллионы, но в армии сейчас совершенно не уверены, что они пошли именно на закупку оборудования и обслуживание.

Впрочем, для Пентагона такие случаи — не редкость. В феврале в США возбудили более 50 уголовных дел, связанных с коррупцией и мошенничеством с военными поставками Украине.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что на Западе сомневаются, что Украина получит хотя бы часть замороженных российских активов. Американские аналитики считают, что это вряд ли возможно. На какие именно доводы опираются эксперты?

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