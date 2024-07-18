Фото, видео: www.globallookpress.com / Philipp von Ditfurth; 5-tv.ru

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Сегодня состоится голосование по продлению ее полномочий на посту главы ЕК. В своей речи она заявила о намерении поддерживать Украину и увеличивать расходы на оборону Европы.

Превратить ЕС в оборонный союз намерена в случае переизбрания на пост главы Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Во время своей предвыборной речи на заседании Европарламента она заявила о необходимости укрепления военного потенциала Европы.

Уже через несколько часов состоится голосование по поводу продления ее полномочий еще на пять лет, и в рамках своей программы лучшим вложением в безопасность союза она назвала помощь Киеву.

«Мы должны дать Украине все, что ей требуется для сопротивления и победы. Это фундаментальный выбор для нашего будущего. Наша свобода находится под угрозой впервые за десятилетия. Мы ответственны за то, чтобы делать все необходимое для защиты европейских граждан. Защита Европы — долг Европы. Поэтому я считаю, что настало время создать настоящий Евросоюз обороны», — заявила она.

Фон дер Ляйен призвала страны ЕС увеличить расходы на оборонную сферу и разработку новейших видов вооружения. Она предложила начать с так называемого «Европейского противовоздушного щита» — единой системы ПВО, а для координации действий фон дер Ляйен планирует впервые назначить Еврокомиссара по вопросам обороны.

В Кремле уже отметили, что воинственные заявления демонстрируют курс ЕС.

«Это лишний раз подтверждает общий настрой европейских государств на милитаризацию, на нагнетание напряженности, на конфронтацию и на опору на конфронтационные методы в своей внешней политике. Здесь все достаточно очевидно. Российская Федерация не представляла и не представляет никакой угрозы ни для кого в Европейском союзе», — отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

С эти тезисом согласны и некоторые европейские лидеры, за что и подвергаются резкой критике со стороны ЕС. Урсула Фон дер Ляйен осудила премьер-министра Венгрии Виктора Орбана за его мирную инициативу и поездку в Россию.