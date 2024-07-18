Спрятаться невозможно: как «Ланцеты» выбивают ВСУ на южнодонецком направлении

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

Российский беспилотник, который развивает скорость до 100 километров в час, способен поразить любую цель.

Операторы практически неуязвимых БПЛА выбивают противника на южнодонецком направлении. Беспилотник способен поразить любую цель. Увернуться от него практически невозможно. Он развивает скорость до 100 километров в час. О других секретных деталях знает корреспондент «Известий» Денис Воробьев.

Застать расчет «Ланцета» за боевой работой — редкость. Ведь это — секретное вооружение, и его уже не раз называли кошмаром ВСУ.

Установка для запуска напоминает скорее катапульту. А на развертывание уходит не больше десяти минут. Если «Ланцет» засек цель, то увернуться от него практически невозможно. За счет композитных материалов вражеские РЭБы просто бессильны, а ПВО не заметит летящий боеприпас.

На кадрах с российского дрона — украинская САУ «Богдана». На фронте таких всего единицы. А выпускаются они под натовский калибр, напоминая французскую самоходку «Цезарь». Охота на артиллерию велась несколько месяцев, и вот он — идеальный момент для удара. Расчет «Гиацинта» обездвиживает цель, «Ланцет» — добивает.

Техника выгорела дотла. Как и другие цели «Ланцета». Например, танки Abrams, буксируемые или самоходные орудия. Все, что хорошо горит, гарантировано отправляется в утиль.

«Что советское, что натовское вооружение — это в первую очередь для нас просто техника, которую надо поразить, мы поражали буксируемую гаубицу M777, поражали самоходную артиллерийскую установку «Богдана», — говорит командир взвода с позывным «Феникс».

Секретов у такой «птички» много. Работает она всегда в паре с дроном-разведчиком, который может засечь цель на дальности в 50 километров. Он же корректирует огонь «Ланцета». И, даже если враг заглушит сигнал, его это не спасет.

«Как в компьютерной игре все происходит: клавиатура, мышка. Итак, мы отправляем. Видим цель — отправляем до самого конца и поражаем. Система РЭБ для нас, по сути, не составляет для нас большой проблемы, потому что есть еще искусственный интеллект, может довести до самого конца, если, например, мое участие отпало, потому что, например, заглушили», — говорит оператор БПЛА с позывным «Суетолог».

Барражирующий боеприпас можно снарядить чем угодно. Осколочная или термическая составляющая «Ланцета» — все на вооружении приморских артиллеристов группировки «Восток». На южнодонецком направлении «Ланцеты» выбивают артиллерию врага даже в самых защищенных тылах.

«Они только когда слышат его звук, они уже разбегаются. Он неуязвимый. Даже если они попытаются в него стрелять, ничего у них не получится, потому что тут все спрятано так, что он просто-напросто пойдет дальше. И у него очень большая скорость, свыше 100 километров в час, когда он заходит на свою цель, и это невозможно поразить», — говорит заместитель командира взвода с позывным «Карат».

Операторы БПЛА — одна из приоритетных целей для ВСУ. Ведь российские «Ланцеты» могут добраться и до ПВО противника. А с потерей позиций на Южнодонецком фронте риск такой встречи только растет.