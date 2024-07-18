Все дело в политике? Почему Ханна продала свой салон красоты в США

Фото, видео: Геодакян Артем / ТАСС; 5-tv.ru

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Или же всему виной стал скандал с бывшей подругой?

Певица Ханна призналась, что продала свой салон красоты в США по политическим соображениям. Об этом она рассказала корреспонденту 5-tv.ru на международном фестивале «Белые ночи Санкт-Петербурга 2024».

«Давным-давно уже несколько лет назад я продала свой салон в Америке. Я его продала по своим политическим соображениям. Все, никакого скандала», — сообщила она журналистам.

При этом артистка оговорилась, что в то время также имела место быть ссора с подругой, которая подставила ее. Скандал был, но это не причина продажи бьюти-салона.

«Управляющая в этом салоне была моя подруга, и она меня подставила, но это долгая история», — сказала певица.

В октябре 2021 года Ханна сообщила в соцсетях поклонникам о том, что ее подруга Виктория Зима, которой певица доверила управление салоном в Майями, подставила ее.

Певица утверждает, что Зима ушла работать на другое место, при этом продолжая получать зарплату в четыре тысячи долларов в ее салоне. Она утверждает, что из-за этого доход в салоне сильно упал.

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