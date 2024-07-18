«Эпидемия нашего времени»: как бороться с анемией

Врач Абдулова: при дефиците ферритина нужно добавить в рацион белковую пищу

Фото: www.globallookpress.com / Sonja Krebs

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И почему железо — не главный элемент при дефиците ферритина в крови?

При дефиците ферритина в организме необходимо обратить внимание на белковую пищу, а не «бездумно» употреблять железо. Об этом изданию «Страсти» рассказала врач превентивной медицины Лилия Абдулова.

Ферритин — это сложный белковый комплекс, служащий хранилищем железа в тканях организма. Его уровень в крови является ключевым показателем, позволяющим выявить дефицитные состояния. Анализ на ферритин позволяет оценить количество этого белка и, следовательно, уровень железа в организме.

По словам Абдуловой, дефицит белка — это настоящая «эпидемия нашего времени», так как большинство людей строят свой рацион на основе быстрых углеводов. Здоровый человек должен употреблять в день около 70 граммов белка, однако большинство съедают всего 30-40 граммов.

«Низкий ферритин — это комплексная проблема. Нужно оценивать и белковый обмен, и железо. В целом, ферритин — это депо железа. А железо — вездесущая молекула, отвечающая не только за перенос кислорода, но и вообще за все реакции», — объяснила врач.

Для профилактики и лечения анемии эксперт рекомендует включать в рацион красное мясо: баранину или говядину. Кроме того, большое количество железа содержится в печени и сердечках.

Она подчеркнула, что в повседневном меню обязательно должны присутствовать продукты животного происхождения.

«Гречкой, яблоками и гранатом невозможно поднять себе уровень железа», — резюмировала Абдулова.

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