Выйти на след хакеров: как узнать об утечке ваших данных в интернете

Фото: 5-tv.ru

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Эксперт раскрыл простые азы кибербезопасности.

Утечка пароля — одна из самых страшных напастей, которая может приключиться с владельцами гаджетов. Специалист по информационной безопасности Виктор Никуличев рассказал, что в подобных ситуациях уже давно разработаны специальные сервисы.

Как оказалось, пишет издание Lenta.ru, в интернете существует множество сайтов, которые позволяют отследить цифровой след вашей электронной почты и узнать, не был ли скомпрометирован доступ к ней. Зачастую, у многих людей пароли от всех сервисов совпадают, поэтому если был получен доступ к почте, то злоумышленники смогут без труда войти и во все остальные ваши аккаунты.

«Также есть сайты, где можно внести свои данные и сервис будет отправлять уведомления об утечках, если ваши онлайн-аккаунты окажутся в базе украденных данных», — рассказал эксперт.

Если ваши данные все-таки попали в руки злоумышленников, необходимо выйти из всех аккаунтов и сменить пароли. Специалист посоветовал обновлять пароли на регулярной основе, чтобы хакерам было сложнее подобрать их, а также использовать двухфакторную аутентификацию, которая не позволит войти в ваш аккаунт без дополнительного подтверждения вашей личности.

Также немаловажно не подключаться к общедоступным точкам Wi-Fi и следить за новостями о масштабных утечках данных.

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