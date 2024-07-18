Осы, богомолы и пауки: какие южные гости перебрались в Москву из-за жары

Фото: www.globallookpress.com / Rolf Nussbaumer

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Насекомые не представляют опасности для человека, хотя некоторые из них ядовиты.

В Москве и области из-за жары стали появляться гости с юга — осы пелопеи и сколии-гиганты. Об этом рассказал энтомолог Роман Хряпин в беседе с Агентством городских новостей «Москва».

«В Московском регионе стали фиксировать осу пелопею — это южный вид ос, которые охотятся на пауков. Их можно встретить в домах у нас, они строят гнезда из глины. Это одиночная особь, поэтому опасности они не представляют. Гигантские сколии совсем недавно появились — самые крупные осы», — сказал он.

Также на север перебираются и южные виды насекомых из членистоногих. По словам Хряпина, в Московском регионе уже не первый год встречается богомол, он уже, по всей видимости, плотно здесь закрепился. Жители столицы и Подмосковья также могут встретить испанских слизней.

Кроме того, на протяжении нескольких лет в Московском регионе в достаточном количестве живет Аргиопа Брюнниха — южный вид паука. Он может очень больно укусить, защищаясь. Хряпин предупредил, что паук ядовит.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что кратковременные дожди и грозы при температуре воздуха до плюс 29 градусов ожидаются в Москве в четверг, 18 июля. Непогода начнет проявляться в Москве уже после 14:00–15:00. За сегодняшние сутки к ночным осадкам добавится еще от пяти до десяти миллиметров.