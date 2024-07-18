«Сбитый летчик»: коронавирус встал на пути Байдена к переизбранию президентом США

Фото: www.globallookpress.com / Artem Priakhin

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Сам он заявлял, что выйдет из гонки, если врачи диагностируют у него какое-либо заболевание. Тем временем на фоне заражения американского лидера COVID-19 демократы уже делают ставки.

Президент США Джо Байден заболел коронавирусом (COVID-19), он сдал положительный тест. По словам пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер, он уйдет на самоизоляцию, несмотря на легкие симптомы и неоднократную вакцинацию. О том, как заражение коронавирусом может сказаться на президентской кампании Байдена и какие ставки уже делают демократы — читайте в материале 5-tv.ru.

Оперативно отменили выступление, но забыли о безопасности

Джо Байден должен был выступить на конференции UnidosUS в Лас-Вегасе, посвященной сотрудничеству США с латиноамериканскими странами. Однако американская активистка за гражданские права в Штатах, организатор мероприятия Джанет Мургия сообщила, что президент заболел коронавирусом, в связи с чем выступление отменяется. Трансляцию ее заявления вел Белый дом.

Также Мургия напомнила, что Байден в последние несколько дней принимал участие во многих массовых мероприятиях. К тому же президент не использовал средства защиты даже после того, как узнал о положительном тесте. Так, судя по трансляции телеканала CNN, Байден еле поднимался в самолет для вылета в Делавэр, но на нем не было маски. Президент пренебрег мерами безопасности и мог заразить огромное количество людей.

Как коронавирус у Байдена повлияет на президентскую кампанию

После того, как у американского лидера выявили коронавирус, его предвыборная кампания сильно пошатнулась. Об этом сообщает издание Politico.

«Диагноз COVID, поставленный президенту Джо Байдену в среду (17 июля. — Прим. ред.) днем, вряд ли мог быть поставлен в более тяжелое время (для кампании. — Прим. ред.). Это не только прервало двухдневную кампанию в Неваде, но и угрожает усилить беспокойство демократов по поводу его кампании по переизбранию», — говорится в публикации.

Кроме того, вот что примечательно: исчезновение Байдена из поля зрения общественности в связи с коронавирусом произошло именно в тот момент, когда кандидат в президенты Дональд Трамп представил свою предвыборную кампанию США, выступая на Национальном съезде Республиканской партии в Милуоки, штат Висконсин.

Байден при коронавирусе не забывает о выборах

В тот же день, когда выяснилось о болезни, Байден опубликовал на своей странице в соцсети X посты. В одном он написал: «Я болен», а затем дополнил сообщением, в котором обвинил американского предпринимателя Илона Москва в попытке купить выборы президента США.

«(Я устал. — Прим. ред.) от Илона Маска и его богатых приятелей, пытающихся купить эти выборы», — написал Байден.

Сам Маск не остался в должниках и ответил президенту: «Я живу в его голове (Байдена. — Прим. ред.) совершенно бесплатно».

Байдена пытаются «убрать» свои же?

Как передает газета The New York Times, основные доноры Демократической партии начали плести интриги по смещению кандидатуры Байдена с номинации их партии в 2024 году после провала на дебатах. Некоторые из них даже под запись рассказывают журналистам о суматохе внутри партийного истеблишмента.

«Они звонят всем известным политикам, подстрекая их призвать к смещению Байдена. Они дают деньги членам конгресса, которые говорят правильные вещи, и удерживают деньги от тех, кто этого не делает», — говорится в материале.

Так, например, основатель голливудского агентства талантов Том Стриклер заявил изданию, что виделся с сенатором от штата Нью-Мексико Мартином Хайнриком. В ходе беседы донор сказал, что не даст ему денег, если тот публично не призовет Байдена отказаться от намерения переизбраться на новый срок.

Уже и сам лидер демократов в сенате США Чак Шумер призвал в ходе личной встречи Байдена выйти из президентской гонки. Его слова передает агентство Reuters.

«Шумер заявил <…>, что для страны и Демократической партии было бы лучше, если бы он прекратил свою кампанию по переизбранию», — указывается в статье.

Аналогичное мнение выразил еще и лидер демократов в Палате представителей Штатов Хаким Джеффрис. Он от лица фракции призвал Байдена отказаться от переизбрания.

Покинет ли Байден президентскую гонку?

В интервью телеканалу BET Джо Байден сам заявлял, что выйдет из президентской гонки, если врачи выявят у него проблемы со здоровьем.

«Если бы у меня проявилось какое-то заболевание, если бы кто-то, врачи пришли и сказали, что у вас такая-то проблема», — говорил он.

При этом Байден, как передает CNN, заявлял на саммите НАТО, что считает себя «самой лучшей кандидатурой для управления страной».

«Я думаю, что я лучше всех подхожу для победы», — добавил он.

Пока демократы настаивают на том, что Байдену следует отказаться от переизбрания, сам президент США продолжает стоять на своем, веря в себя и свои силы. Поможет ли ему это? Даже бывший спикер палаты представителей Нэнси Пелоси в частном порядке заявила Байдену, ссылаясь на результаты опросов, что он не сможет победить на выборах своего оппонента Дональда Трампа.

«Опросы показывают, что он не может победить Трампа и что Байден может уничтожить шансы демократов на победу в Палате представителей в ноябре, если продолжит баллотироваться на второй срок», — говорила Пелоси.

Однако, отмечает CNN, в ответ Байден возразил экс-спикеру. Президент сказал, что видел опросы, которые обещают ему победу на выборах.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, до чего Байден довел население США. Политика действующего президента страны обернулась против него самого.