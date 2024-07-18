В Москве прошел патриотический митинг против открытия филиала «Ельцин-центра»

Фото, видео: © РИА Новости / Кирилл Каллиников; 5-tv.ru

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Организаторам мероприятия выступила Коммунистической партии Российской Федерации.

Жители российской столицы выступили против строительства московского филиала «Ельцин-центра» и русофобской враждебной деятельности «пятой колонны». Организаторами патриотического митинга, который прошел в формате встречи с избирателями, стали Центральный комитет Коммунистической партии Российской Федерации (КПРФ), общероссийский Штаб протестного движения, а также депутатские фракции партии в Госдуме и Мосгордуме.

Столичный филиал должен заработать в усадьбе Долгоруковых-Бобринских. По мнению представителей коммунистической партии, памятник культуры XVIII века для этих целей не подходит. Как и любое другое место в городе. Вместо того чтобы посвящать площадку первому российскому президенту — предложено открыть там просветительский или досуговый центр, в котором молодежь могла бы больше узнать о героях советского периода.

Стоит отметить, что москвичи не только против строительства нового филиала. Активисты также требуют закрыть основной «Ельцин-центр» в Екатеринбурге. По их мнению, имя Бориса Ельцина связано с развалом СССР.

«Ельцин-центр» — общественный, культурный и образовательный центр, который открыли в Екатеринбурге в 2015 году. В 2023 году Министерство юстиции РФ проверило организацию на предмет деятельности иностранного агента. Позже в ведомстве сообщили, что никаких оснований для того, чтобы отправлять «Ельцин-центр» в статус иноагента, нет.

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