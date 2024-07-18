На Украине заявили об исчезновении почти 800 боевиков в Крынках

Фото: www.globallookpress.com / Ppe

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ВСУ часто прибегают к расстрелу сослуживцев, которые пытаются добровольно сдаться в плен.

Более 780 боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) пропали без вести в селе Крынки Херсонской области, расположенном на левом берегу Днепра. Об этом заявило украинское издание «Следствие. Инфо», ссылаясь на данные полиции.

На Украине заявляют, что официально без вести пропавшими числятся 788 боевиков, «исчезнувших» в период с октября 2023 года по конец июня 2024 года. При этом добавляется, что из Крынок киевский режим вывез более 260 погибших.

Только недавно координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявлял, что боевики расстреливали своих же, пытавшихся сдаться в плен в районе Работино, такая же ситуация, по его словам, была и в Крынках.

«Ни эвакуации, ни снабжения, но сидят, пока не похороним всех, кто пытается сдаться, — расстреливают свои», — говорил Лебедев в беседе с РИА Новости.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что тела украинских боевиков, которые были обнаружена в брошенных и разрушенных домах в Крынках, попали на видео. Его сняли российские штурмовики 24 мая.

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как народ Луганской и Донецкой народных республик обратился к российскому лидеру с просьбой защитить их от неонацистского киевского режима.