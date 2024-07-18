Фото: www.globallookpress.com

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Оказывается, как и все медицинские изделия, их необходимо держать в определенных условиях.

Высокая температура, солнечный свет и влажность могут испортить презервативы. Об этом сообщает Daily Star.

Утверждается, что, если хранить средства контрацепции неправильно, это может привести к снижению их эффективности, увеличить риск незапланированной беременности или заражения венерическими заболеваниями

«Может показаться логичным держать средства защиты под рукой на случай непредвиденных ситуаций, но некоторые из привычных мест хранения для этого не подходят. Ваш бумажник, ванная комната и даже карманы неидеальны, так как в них тепло и влажно», — говорится в материале.

Для оптимального хранения презервативов рекомендуется сухое, прохладное и темное место. Например, шкаф или тумбочка в спальне. Не рекомендуется хранить их в одной косметичке с острыми предметами, такими как маникюрные ножницы или пинцет, чтобы предотвратить случайные повреждения.

Кроме того, важно обращать внимание и на срок годности контрацептивов. Использование просроченных средств защиты чревато рисками: они становятся более хрупкими, легко рвутся и, следовательно, хуже защищают от нежелательной беременности и инфекций, передающихся половым путем.

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