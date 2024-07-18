«Двигаемся на натуральном»: Инстасамка заявила, что хочет сменить имидж
Рэп-исполнительница Инстасамка удалила филлеры из губ
Фото: Прокофьев Вячеслав / ТАСС
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Певица признается, что из-за «уколов красоты» у нее начались проблемы со здоровьем. Какой образ она выбрала теперь?
Знаменитая рэп-исполнительница Дарья Зотеева, выступающая перед аудиторией под псевдонимом Инстасамка, удалила филлеры из губ. Об этом она сообщила поклонникам в личном блоге в социальных сетях и опубликовала фотографии.
Инстасамка поделилась фото после процедуры по удалению филлеров из губ.
Некоторое время назад звезда уже говорила о том, что хочет вернуться к своему естественному внешнему виду. Она признавалась, что неправильно введенные «уколы красоты» негативно сказались на ее здоровье — певица не могла нормально дышать. Теперь Инстасамка, по ее словам, постепенно избавляется от различных «вмешательств».
«Убрала губы, девочки. Насовсем. Наигралась. Двигаемся на натуральном теперь (осталось брови вернуть)», — подписала снимки Дарья.
Вот только некоторые подписчики обратили внимание на то, что пост Зотеевой больше похож на саркастическую шутку — губы исполнительницы ничуть не стали меньше, а, наоборот, увеличились.
Вполне возможно, певица вновь решила поэкспериментировать со своей внешностью и не собирается останавливаться на достигнутом. При этом, чтобы вновь стать совсем «настоящей», ей придется сильно постараться: помимо филеров в губах, как известно, она искусственно увеличивала ягодицы, а также вставила импланты в грудь.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, на что Инстасамка заменила свои виниры.
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