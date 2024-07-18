Вернуться в «каменный век»: какое питание уменьшит риск развития онкологии

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В последнее время все больше молодых людей заболевают страшным недугом. Специалисты призывают начать следить за ежедневным рационом.

Питание «пещерного человека», насыщенное клетчаткой и растительной пищей, поможет снизить риск развития онкологии в будущем. Об этом пишет британская газета Daily Mail.

Недавнее исследование, опубликованное учеными в BMJ Oncology, показало, что все большее количество молодых людей заболевают раком. Число жителей, не достигших 50-летия, но получивших страшный диагноз, за последние года выросло на 80%.

Специальную работу провел Кембриджский университет — как оказалось, две трети калорий, обычно потребляемых подростками и юными гражданами, попадают из ультраобработанной пищи, в которой катастрофически мало полезных веществ и питательных ферментов. Неправильные продукты содержат слишком много соли, насыщенных жиров и сахара.

Все эти факторы влияют на организм. Чтобы снизить риски диагностирования ужасных недугов, стоит «вернуться в каменный век». Необходимо отдавать предпочтение растительной пище со значимым содержанием клетчатки. Кроме того, не стоит чрезмерно налегать на мясо.

Специалисты советуют также отказаться от газированных напитков и соков в пакетах — повышенное содержание сахара может привести к ожирению и диабету второго типа. Зачастую именно эти заболевания и представляются одним из факторов возникновения онкологии.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о полезных привычках, которые спасут от рака.