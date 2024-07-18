«Месяц спала с директором»: Самбурская рассказала о начале своей карьеры
Самбурская: в начале карьеры приходилось спать с директором в одной кровати
Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda
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На что пришлось пойти актрисе в непростой период ее жизни?
В начале творческой карьеры Настасья Самбурская хотела стать певицей и даже взяла кредит на развитие. Об этом артистка рассказала в личном блоге в социальных сетях.
По словам знаменитости, такая мечта у нее появилась в 2012 году.
«Был перерыв в съемках, я взяла 120 тысяч рублей. В тот период решила заняться певческой карьерой. Из Ростовской области привезли мне музыкантов, жили в моей съемной квартире. Я им платила за репетиции и запись песен», — призналась Настасья.
Тогда начинающая звезда еще не была знакома со столичными музыкантами, поэтому приходилось работать с приезжими, а также приютить их в съемной квартире.
«Месяц спала с директором в одной кровати. Было весело», — поделилась она.
В результате коллектив дал всего один концерт в малоизвестном баре концерт и прекратил свое существование. А Самбурская решила покончить с музыкальной карьерой.
Путь Самбурской к славе действительно нельзя назвать простым. Актриса родилась в маленьком городке Приозерск в Ленобласти, позже переехала с семьей в Энгельс. Ее отец сидел в тюрьме, а сама Настасья, как признается, неоднократно подвергалась домашнему насилию. С юных лет ей пришлось подрабатывать, так как жила она, по собственным словам, в беспросветной бедности.
После девятого класса Самбурская ушла учиться на парикмахера. Также трудилась диспетчером в такси и делала реквизиты для театра. А потом отправилась «покорять Москву», где отучилась на актрису театра и кино в ГИТИСе.
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