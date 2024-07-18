«Если нас закрыть в квартире, мы друг друга сожрем»: Утяшева о браке с Волей

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Каких правил придерживается звездная семья?

Телеведущая Ляйсан Утяшева разоткровенничалась об отношениях с супругом, комиком Павлом Волей в одном из YouTube-шоу.

По словам Утяшевой, в паре знаменитостей есть главное правило — забывать о делах в важные для семьи даты. С другой стороны, Ляйсан рада загруженности. Она помогает паре не уставать от супружеских хлопот.

«Обязательно, когда отпуск — это настоящий отпуск. Мы пропадаем. Можно увидеть в соцсетях, какая я активная в соцсетях, а потом бах! Меня нет. Потому что мы с семьей. Лето, дни рождения детей — святое. Ну, а с другой стороны… Я со своим темпераментом, Паша со своим… Представь нас закрытыми в этой квартире. Кажется, мы друг друга сожрем», — призналась Утюшева.

В звездной семье действует еще одно важное правило — не говорить друг с другом на повышенных тонах при детях. По словам ведущей, эмоциональные разговоры родителей могут напугать детей и сделать их зажатыми в психологическом плане.

Ляйсан также рассказала, что девятилетняя София и 11-летний Роберт решили, что не хотят быть публичными.

«У них очень много архивов. Они вырастут и сами себя покажут», — добавила она.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Павел Воля шокировал публику своим заявлением.