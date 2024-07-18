Ужесточение правил: налоговая служба поможет Роспотребнадзору контролировать общепиты

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / АННА СЕЛИНА; 5-tv.ru

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Такое решение принято после массового заражения ботулизмом в регионах РФ.

Недавнее массовое отравление готовой едой, в результате которого в больницы с диагнозом ботулизм попали больше 400 человек и двое скончались, заставило государство усилить контроль за общепитом. Как выяснили «Известия», к выявлению незаконных предпринимателей подключатся налоговики.

Начиная с весны следующего года, они будут уведомлять Роспотребнадзор обо всех новых игроках на этом рынке: предоставлять адреса, по которым зарегистрированы кассовые аппараты и выбиты чеки. До сих пор компании должны были самостоятельно сообщать в службу о начале своей деятельности. Но многие предприниматели это правило нарушали. В том числе, и фирмы, клиенты которых отравились готовыми салатами.

Вспышка ботулизма в регионах России

Вспышка ботулизма произошла в середине июня в Москве после употребления готовой еды — салата из сервиса доставки «Кухня на районе». Похожие случаи отравления были зафиксированы в Подмосковье, Казани и Нижнем Новгороде, а также в Ярославской, Тамбовской и Костромской областях. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.