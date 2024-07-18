«Задела Трампа, а убила Байдена»: может ли действующий лидер США выбыть из гонки

Фото, видео: Reuters / Brian Snyder; 5-tv.ru

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В Штатах продолжается грандиозное шоу — съезд Республиканской партии. О своем согласии баллотироваться на пост вице-президента заявил Джей Ди Вэнс, которого буквально ненавидят на Украине.

В Штатах продолжается главное политическое шоу последних дней — национальный съезд республиканцев. И главное событие минувшей ночи — официальное согласие Джей Ди Вэнса стать кандидатом в вице-президенты США. Он пойдет на выборы в связке с Дональдом Трампом.

Чем известен сенатор от штата Огайо и почему его лозунги раздражают демократов, рассказал обозреватель «Известий» Николай Иванов.

Съезды республиканцев и демократов — это всегда шоу. По законам жанра кульминация — ближе к ночи, чтобы собрать как можно больше зрителей. Ведь все транслируется в эфире федеральных телеканалов.

Джей Ди Вэнс, кажется, как раз то, что надо. Сенатор. Ему 39, и в случае победы Трампа он станет самым молодым вице-президентом со времен Никсона. Был морпехом, служил в Ираке, окончил Йель, работал юристом. Написал книгу «Элегия деревенщины».

«Я официально заявляю, что готов баллотироваться на пост вице-президента США», — сказал Джей Ди Вэнс.

Вэнс из тех американских политиков, что называли поездки Зеленского в Штаты фарсом, не видят в поддержке украинского конфликта плюсов для Америки. О чем он заявлял в интервью CNN.

«Возник энергетический кризис, который угрожает смести множество союзных правительств в Западной Европе. Что наиболее отвечает интересам Америки, так это принять, что Украина уступит часть своей территории русским, и что нам нужно завершить эту войну», — заявлял Джей Ди Вэнс.

Считается, что Вэнс сможет перетянуть голоса «Ржавого пояса» — индустриальных районов Среднего Запада. Он позиционирует себя как представитель простого народа, придерживается консервативных взглядов на семью, у самого трое детей.

Трамп на выступлении Вэнса тоже был. Все так же с перевязанным ухом. Вышел феерично под песню «Это мир мужчин».

«Всем привет. Меня зовут Кай Мэдисон Трамп. Я — внучка Дональда Трампа. Для меня он просто обычный дедушка. Он дает нам конфеты и газировку, когда наши родители не видят», — выступила на съезде республиканцев внучка кандидата в президенты США Кай Мэдисон Трамп.

Между тем, в расследовании покушения появился украинский след: в соцсетях стрелок Крукс выражал поддержку Киеву. Демократы не унимаются: канал Sky News выпустил подборку высказываний американцев, которые считают, что покушение на Трампа — это постановка.

Это — попытки хоть как-то повлиять на рейтинг кандидатов перед выборами. Американская пресса выходит с красноречивыми заголовками: «Пуля задела Трампа, но убила Байдена».

И вот уже Байден произносит слова, которые раньше казались невозможными: отвечает на вопрос журналистов, что могло бы заставить его выйти из предвыборной гонки.

«Если бы у меня проявилось какое-то заболевание, если бы врачи пришли и сказали, что у вас такая-то проблема», — заявил Байден.

И тут же заболевание появилось: Белый дом официально сообщил, что Байден заразился коронавирусом и отправляется на самоизоляцию. По трапу он поднимался даже тяжелее обычного.