FP: от замороженных российских активов Киев может не получить ни цента

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / АННА СЕЛИНА; 5-tv.ru

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Американские аналитики считают, что это вряд ли возможно.

От замороженных российских активов Киев может не получить ни цента. Об этом пишет издание Foreign Policy. По словам аналитиков, несмотря на все обещания, Европа осторожничает.

Дело в том, что Европейский депозитарий, где заблокированы средства, боится судебных исков Москвы. И, как подчеркивается в материале, Россия на юридическом поле сейчас обыгрывает Запад.

«Брюссель настаивает на том, что Киев не получит ни единого цента из пяти миллиардов евро прибыли от замороженных активов, и продолжает с осторожностью действовать против России и ее доверенных лиц. Причина — бельгийский депозитарий Euroclear сам встревожен исками, поданными Россией, а также заморозкой других ценных бумаг, пострадавших от западных санкций», — говорится в материале американского издания.

Но официально страны «Большой семерки» еще в прошлом месяце договорились использовать прибыль от замороженных российских активов, чтобы за счет этих средств дать Украине 50-миллиардный кредит. Однако, как ожидается, финальных договоренностей собираются достигнуть только осенью.