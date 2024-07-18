Жара, прощай? Москвичей предупредили о дождях и грозах в четверг

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Константин Кокошкин

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В связи с непогодой горожан призвали пересесть на метро.

Кратковременные дожди и грозы при температуре воздуха до плюс 29 градусов ожидается в Москве в четверг, 18 июля. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в беседе с РИА Новости.

Синоптик отметил, что сегодня будет сказываться теплый сектор циклона. При этом уже ближе к вечеру скажется влияние приближающегося с запада холодного атмосферного фронта.

«В Москве и по области ожидается облачная погода, местами пройдут кратковременные дожди, возможны локальные грозы. Максимальная температура воздуха сегодня в Москве плюс 27 — плюс 29 градусов, на территории области от 25 до 30 градусов тепла», — предупредил Леус.

Непогода начнет проявляться в Москве уже после 14:00–15:00. За сегодняшние сутки к ночным осадкам добавится еще от пяти до десяти миллиметров.

Гидрометцентр России сообщает, ветер в столице 18 июля будет юго-восточный с переходом на северо-западный, пяти до десяти метров в секунду, а при грозе — до 15 метров в секунду. Барометры покажут 748 миллиметров ртутного столба.

При этом, как отметил Леус в Telegram-канале, погода по ощущениям сохранится душной и очень теплой. В пятницу же, 19 апреля, прогнозируются кратковременные дожди, грозы и долгожданные от плюс 24 до плюс 26 градусов.

В свою очередь, департамент транспорта Москвы Telegram-канале в связи с непогодой призвал горожан воспользоваться метро для поездок. Кроме того, вечером 18 июля ожидаются затруднения движения в центральной части города, на Третьем транспортном кольце (ТТК), Московской кольцевой автомобильной дороге (МКАД), а также на вылетных магистралях в сторону области.

Ранее 5-tv.ru предупреждал, что холодный атмосферный фронт движется на Москву. Как сообщал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, краснодарская погода покинет столицу уже 18 июля. По его словам, в ближайшие дни Москву накроют проливные дожди с грозой и сильным ветром. Температура при этом будет уже не 30-градусной, а сильно меньше.