Некие обстоятельства: в Латвии окончательно отказались от школ на русском языке

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Все публичные учебные заведения страны планируют перевести на государственный язык уже в следующем году.

Конституционный суд Латвии признал законным запрет русского языка в частных учебных заведениях страны. Об этом пишет EADaily со ссылкой на решение судей.

Отмечается, что запрет касается любых публичных детских учреждений, будь то школа или садик. В прениях принимал участие бывший парламентарий Игорь Пименов, который представлял интересы 18 детей из 11 русскоязычных семей. Однако было заявлено, что что оспариваемые нормы вступили почти год назад, и за это время родители могли подготовиться к их выполнению.

Кроме того, по словам председателя Конституционного суда Алдиса Лавиньша, в данном случае речь идет о соблюдении закона Сатверсме, который обязал перевести публичные школы и детские сады на латышский язык до 2025 года. Также решили сослаться некие «обстоятельства» в Латвии, которые сложились из-за «длительной русификации страны».

Лавиньш заявил, что государство шло к этому решению ступенчато. По его мнению, человек, не владеющий латышским языком, может задевать права других граждан страны.

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